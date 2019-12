Calciomercato, i regali sotto l’albero: innesto per Inter e Bologna, Torino scatenato, scambio Lecce-Genoa

E’ Natale ma il calciomercato continua a muoversi, in attesa della ripresa del campionato di Serie A le dirigenze si muvono con l’obiettivo di costruire squadre sempre più competitive per gennaio e per la prossima stagione, ecco tutte le trattative delle ultime ore.

ROMA – Sul mercato Mariano Diaz: l’attaccante del Real Madrid ha deciso di restare nei Blancos con la speranza di trovare un posto in squadra ma la realtà è che Zidane non lo ‘vede’ e la Roma appare il club più interessato. Nel frattempo nei prossimi mesi Pellegrini discuterà concretamente con la Roma il rinnovo di contratto (l’attuale scade nel 2022) con aumento di stipendio a circa 3 milioni l’anno.

INTER – Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha mostrato il suo malcontento e l’Inter sembra la destinazione più accreditata: sul piatto 12 milioni di euro.

BOLOGNA – Musa Barrow sempre più vicino al Bologna. La dirigenza rossoblù ha incontrato Giovanni Sartori, ds dell’Atalanta, sul piatto un prestito con obbligo di riscatto ad una cifra fissata attorno ai 15 milioni di euro, sarebbe un ottimo colpo anche in prospettiva.

LECCE – Il Lecce cerca rinforzi per gennaio, nel mirino è finito Riccardo Saponara, in cambio in rossoblu potrebbe andare Babacar, di proprietà del Sassuolo.

TORINO – Il Torino prepara innesti per il mercato di gennaio, la stagione per la squadra di Mazzarri al momento è deludente, i nomi sono quelli di Moussa Wagué: terzino classe 1998 di proprietà del Barcellona, il centrocampista Duncan e l’attaccante Okaka (l’alternativa è Paloschi).