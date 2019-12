Calciomercato, rivoluzione Milan: i nomi per la difesa della Fiorentina, primo acquisto del Genoa

Calciomercato – Manca poco più di una settimana all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Molti i club che interverranno per trovare rinforzi. Sicuramente tra questi ci saranno il Genoa, ultimo in classifica, la Fiorentina, stagione sotto le aspettative per i viola, e il Milan, delusione del campionato.

Rivoluzione Milan – I rossoneri lavorano su due fronti: acquisti e cessioni. Per finanziare alcune operazioni servono dei sacrifici. A partire saranno Paquetà, trattativa ben avviata col Psg sulla base di 30-35 milioni, Borini. Occhio anche alle situazioni Conti, Donnarumma e Piatek. In entrata c’è Todibo. Il difensore centrale del Barcellona sembra essere ad un passo dai rossoneri. Altro nome per il futuro della difesa è quello di Becir Omeragic, 17enne difensore centrale svizzero che milita in patria con lo Zurigo. Di lui si dice un gran bene. Il Milan prova ad anticipare la concorrenza. Da non escludere operazioni in attacco anche in caso di no di Ibrahimovic.

Genoa – Legato al discorso Milan è il mercato del Genoa. Ci sarebbe un principio d’accordo per Fabio Borini, che andrebbe a rinforzare il pacchetto offensivo del Grifone. Borini, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione, arriverebbe ad un prezzo irrisorio.

Difesa Fiorentina – La Fiorentina non vive un buon momento. In attesa dell’ufficialità di Beppe Iachini come nuovo allenatore, i viola pensano anche al reparto difensivo, apparso troppo vulnerabile. Nel mirino Juan Jesus della Roma, Walter Kannemann del Gremio e Kevin Bonifazi del Torino.

Le notizie dall’estero

Nantes – Christian Gourcuff allenerà il Nantes anche nella prossima stagione. Rinnovo fino al 2021 per il 64enne tecnico francese, che nella prima parte di campionato ha portato la squadra fino al quinto posto, a 4 lunghezze dalla zona Champions.

La nuova squadra di Cavani – Il ‘Matador’ Edinson Cavani sarà, con molta probabilità, il prossimo colpo di mercato dell’Atletico Madrid. Il campione uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno col Paris Saint Germain, avrebbe già trovato un accordo di massima coi ‘colchoneros’ ed è dunque pronto, forse già a gennaio, a giocare per la squadra di Diego Simeone che con il bomber ex Palermo e Napoli, troverebbe una soluzione ideale per dare peso all’attacco che deve fare i conti con l’infortunato di Diego Costa. Pur trapelando ottimismo da Madrid, ci sono ancora da limare alcuni dettagli, il Psg e l’Atletico devono ancora trovare l’accordo.

Espanyol – Pablo Machin non è più l’allenatore dell’Espanyol. Il giorno dopo la sconfitta col Leganes che ha lasciato i catalani all’ultimo posto in classifica con appena 10 punti dopo 18 giornate, la società ha deciso di esonerare il tecnico che era arrivato appena lo scorso ottobre al posto di David Gallego. Ma dopo meno di tre mesi, ecco il nuovo cambio visto il bilancio di una vittoria, due pareggi e sette sconfitte in dieci partite di Liga. Per la sua successione si fa il nome di Juan Antonio Pizzi, reduce dall’esperienza al San Lorenzo, ex ct del Cile e che in Spagna ha già allenato il Valencia.