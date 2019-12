Calciomercato, scambio Juventus-Napoli e Samp-Sassuolo: De Rossi torna in Italia, sorpresa Torino

Sempre più nel vivo il calciomercato, la sessione invernale entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Attivissima l’Inter che chiude due colpi da scudetto per tentare l’assalto al primo posto ma la Juventus non sta a guardare. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

SCAMBIO JUVENTUS-NAPOLI – Juventus e Napoli sono al lavoro per provare a chiudere uno scambio, i nomi sono un pò a sorpresa: si tratta di Hysaj richiesto espressamente da Maurizio Sarri e De Sciglio, la trattativa sta per entrare nel vivo. Il club azzurro inoltre si avvicina sempre di più al centrocampista Lobotka, pronti per il Celta 20 milioni di euro. Intanto l’Everton di Ancelotti potrebbe pagare la clausola di Mertens.

BARCELLONA– Il giovane centrocampista del Barcellona Carles Alena si trasferisce in prestito al Betis Siviglia fino al termine della stagione. Viene precisato che “l’accordo non include un’opzione di riscatto”. Il 21enne Alena è il primo rinforzo nella finestra di trasferimento invernale per il Betis.

DE ROSSI – De Rossi potrebbe lasciare a breve il Boca Juniors, torna con insistenza il nome della Fiorentna che potrebbe accogliere l’ex Roma.

TORINO – Nome a sorpresa per il Torino, l’obiettivo è Ramirez della Sampdoria, la richiesta dei blucerchiati è di 10 milioni di euro.

SAMPDORIA-SASSUOLO – Le due dirigenze stanno lavorando ad uno scambio per l’attacco: Caprari per Defrel.