Calciomercato, scatto Juventus per Kulusevski (con contropartita): Bologna scatenato, innesto Verona

Continua il programma valido per la diciassettissima giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi in vista dei prossimi mesi, movimenti importanti tra gennaio e giugno.

ATALANTA – Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League l’Atalanta ha intenzione di muoversi sia in entrata che in uscita. Guilherme Arana è ormai praticamente un ex giocatore dell’Atalanta, aggiunto un accordo per chiudere anzitempo l’esperienza del brasiliano a Bergamo. In entrata non solo Igor, occhi anche su Terzic della Fiorentina.

JUVENTUS – La Juventus tenta l’inserimento per Kulusevski, da tempo nel mirino dell’Inter. I bianconeri fanno sul serio e hanno proposto all’Atalanta anche una contropartita: l’attaccante Pjaca.

VERONA – Non solo in uscita e con le trattative con il Napoli, l’Hellas Verona si muove anche in entrata, interesse per il giovane Amir Feratovic, giovane talento sloveno, classe 2002, del NK Bravo, si tratta di un difensore.

BOLOGNA – Bologna attivissimo nelle ultime ore di calciomercato, occhi in casa Torino, l’obiettivo è De Silvestri. Ma non solo, Oleksander Zubkov, 23 anni di origine ucraina, è il nuovo nome per l’attacco di Sinisa Mihajlovic.

CATANIA – Il Catania ha risolto consensualmente il contratto con il calciatore Cristian Ezequiel Llama.