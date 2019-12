Calciomercato, il sostituto di Danilo alla Juve: duello Atalanta-Torino, due cessioni al Lecce

Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo delle stagione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose, importanti aggiornamenti nelle ultime ore.

WAGUE – Moussa Wague è un talento del Barcellona che è finito nel mirino di diversi club di Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e perfino Premier League, per il momento però dai blaugrana sono arrivati solo no.

SANCHO – Il Real Madrid punta Jadon Sancho, attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund, la concorrenza è però agguerrita, Chelsea e United su tutti. Secondo il Daily Mail sembrano proprio i ‘Red Devils’ gli avversari da sconfiggere nella corsa al giovane inglese, attualmente è al Borussia Dortmund.

GUARDIOLA – Stagione fino al momento deludente per Guardiola sulla panchina del Manchester City. Secondo il Times, nel contratto dell’allenatore spagnolo ci sarebbe una clausola rescissoria relativa al mancato soddisfacimento di determinate condizioni, come ad esempio i risultati.

KLOPP – Jurgen Klopp ha rinnovato il contratto con il Liverpool fino al 2024. Lo hanno annunciato oggi dirigenti della Premier League. James Milner prolungherà la sua esperienza ad Anfield. I Reds non specificano la durata ma per i tabloid inglesi Milner avrebbe firmato fino al 2022. Steve Gerrard firma per la stessa durata il prolungamento di contratto con i Rangers.

NZONZI – E’ rottura fra Steven Nzonzi e il Galatasaray. La società turca ha annunciato in una nota che il quasi 31enne centrocampista francese, è stato “messo fuori squadra a tempo indeterminato” per motivi disciplinari. Può tornare in Italia con il Torino alla finestra ma ci pensa anche l’Atalanta, sempre i nerazzurri pensano al ritorno di Caldara per la difesa.

TRAPANI – E’ stato perfezionato l’ingaggio del calciatore Stefan Strandberg, che ha sottoscritto un contratto con il Trapani fino a giugno 2020. Originario di Lyngdal, in Norvegia, classe 1990, difensore, Strandberg ha iniziato la sua carriera tra i professionisti con la maglia del Mandalskameratene nel 2006, passando nel 2009 al Vålerenga e, quindi, al Bryne in prestito. Tornato al Vålerenga, nel febbraio 2012 è approdato al Rosenborg a titolo definitivo. Nella stagione 2015/2016 ha giocato nella massima divisione russa vestendo la maglia del Krasnodar e nella stagione successiva in prestito all’ Hannover 96, in Germania. Rientrato al Krasnodar alla fine di quella stagione ha militato nella successiva, sempre con la formula del prestito, nella massima divisione russa con la maglia dell’Ural. In Norvegia ha vestito la maglia della Nazionale sin dall’Under15, debuttando in Nazionale maggiore nel 2013. “Sono contento di poter finalmente giocare. Non vedevo l’ora che il contratto fosse pronto e spero di dare il mio contributo e aiutare la squadra a muovere la classifica per lasciare il posto in cui ci troviamo adesso” ha detto Strandberg dopo l’ufficializzazione del suo ingaggio. Perché ha scelto il Trapani? “E’ una domanda che mi hanno fatto in molti – ha dichiarato -. La Russian Premier League è un bel campionato e sono stato nella mia carriera in tanti bei club. Ma l’Italia è uno dei paesi che amo da sempre. Tramite il direttore sportivo ho avuto l’occasione di venire qui e l’ho colta”. Le sue caratteristiche: “I tifosi dovranno imparare a conoscermi, perché non ho mai giocato in Italia prima d’ora. Sono un difensore centrale molto fisico, prediligo il gioco aereo, ma anche giocare la palla in fase di impostazione”. Le impressioni sulla città, su staff e nuovi compagni: “Trapani è un bel posto, la Sicilia è molto bella. Qui ho trovato un bel gruppo, uno staff disponibile, le mie impressioni sono positive. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio, mi hanno accolto bene, è un gruppo positivo. Dobbiamo migliorare per risalire velocemente la classifica, restare tutti uniti, perché solo così staff e calciatori potranno fare meglio. Io sono qui per poter dare il mio contributo. Tutti assieme e solo così possiamo salvare la categoria ed essere ancora in serie B la prossima stagione”.

VIDAL – “Vidal? Sono informazioni che non arrivano da noi, ma dall’Inter. Lo sapranno loro. Il mercato non è ancora iniziato. Abbiamo tre partite prima della fine dell’anno, contiamo su di lui. Vediamo che succederà“. Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona sulle voci di mercato.

LAVEZZI – Ezequiel Lavezzi ha confermato la volontà di ritirarsi all’età di 34 anni-.”Sono stati anni fantastici”, ha scritto. “Anni segnati dall’apprendimento, momenti unici e molti di questi rimarranno nel mio cuore. Sarò sempre grato a coloro che sono stati al mio fianco in questo viaggio”. E ha concluso: “Con molta gioia, dico addio alla fase più straordinaria che la vita mi abbia dato. Sono stato molto felice”.

NAPOLI – Ci siamo. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il Verona per Amrabar che sarà un calciatore del Napoli a partire dalla prossima stagione.

JUVENTUS – Il terzino Danilo non sembra aver convinto Maurizio Sarri, si sta cercando un’alternativa ed il nome è quello di Thomas Meunier del Psg.

LECCE – Due addi in casa Lecce nel mercato di gennaio, si tratta di Imbula e Benzar.