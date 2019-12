Il solito Cantona: “Guardare giocare il Manchester United è come fare l’amore da anziani”

Eric Cantona, leggenda del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale “Otro”. I Red Devils stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Sono 7 i punti di distanza dal Chelsea quarto. Il passaggio del turno in Europa League non basta per rialzare una stagione fin qui deludente. Un anno di transizione quello della squadra di Solskjaer. Cantona ha cercato di analizzare, a modo suo, il momento negativo dei Red Devils: “Il Manchester United occupa un posto speciale nel cuore. Guardarlo giocare adesso però è un po’ come fare l’amore da anziani. Ci provi più che puoi, ma alla fine sono tutti un po’ delusi. Tornerà perchè è il club più grande al mondo”. Poi ci tiene a precisare: “Quando dico di fare l’amore da anziani, non parlo di me. Era solo una metafora”.