Caos in casa Inter, top player chiede la cessione: si rischia la rottura

L’Inter non sta attraversando un ottimo momento di forma, la squadra di Antonio Conte ha dovuto fare i conti con l’eliminazione in Champions League ed in campionato è arrivato solo un pareggio contro la Fiorentina, la Juventus ha allungato a +3 ed adesso i nerazzurri dovranno ottenere la vittoria per provare a tenere il passo. L’ex Ct della Nazionale ha chiesto ormai da tempo rinforzi sul mercato per gennaio, al momento l’Inter non può contare su valide alternative e questo rischia di pagarlo allo lunga. Inoltre nelle ultime ore è scoppiato un caso all’Inter, è deluso il difensore Diego Godin. L’ex Atletico Madrid ha deluso in stagione, ha dimostrato esperienza ma ha commesso qualche errore cbe è risultato decisivo per il cammino dell’Inter, nella difesa a 3 non si è ambientato considerando il passato al 4-4-2. Conte al fianco di Skriniar e De Vrij ha bisogno di un calciatore più giovane ma anche con caratteristiche diverse, più veloce nel far salire la squadra, non è una sorpresa infatti l’inserimento di Bastoni in alcune partite. Godin dunque potrebbe lasciare l’Inter già nel mese di gennaio, si profila il ritorno all’Atletico Madrid secondo voci provenienti dall’estero.