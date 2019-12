Cassano via da Tiki Taka, ma sui social lo appoggiano: “Cacciato perché non leccava nessuno…” [GALLERY]

A distanza di qualche giorno, continua a far parlare molto la situazione relativa ad Antonio Cassano. L’ex calciatore italiano, com’è ormai noto, non fa più parte della nota trasmissione di Mediaset “Tiki Taka” condotta dall’amico Pierluigi Pardo. Alla base della scelta, decisa dai vertici Mediaset, sembrerebbe esserci la presunta lite tra ‘Fantantonio’ e Giorgia Venturini.

In attesa (se così sarà) che l’ex talento barese intervenga sulla questione, i social hanno come ormai d’abitudine messo in mostra il pensiero medio degli utenti. Twitter è tempestato di messaggi che si riferiscono a Cassano e a questa vicenda, spopola l’hashtag #Cassano e in tanti hanno detto la loro sulla questione. C’è chi si schiera a favore del programma e contro l’ex giocatore, ma la maggior parte sono dalla sua parte. Tanti i messaggi che appoggiano il suo pensiero ed esprimono solidarietà alla sua cacciata dalla trasmissione. Abbiamo raccolto qualcosa, ecco la FOTOGALLERY in alto.