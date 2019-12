Cassano via da Tiki Taka: “c’entra forse Wanda Nara?”

Fuori (momentaneamente o definitivamente ancora non si sa) da Mediaset e da Tiki Taka, Antonio Cassano è tornato a parlare quest’oggi di Serie A. Lo ha fatto a Sky, dicendo la sua su Ibrahimovic, Inter e Juve.

Ma, in attesa di capire cosa ne sarà (se qualcuno parlerà) del futuro dell’ex calciatore barese al noto programma condotto da Pierluigi Pardo, l’edizione odierna de “il Foglio” dice la sua sull’argomento, tirando anche in ballo la figura di Wanda Nara. Il giornale, nel suo editoriale, difende Cassano spiegando come – al di là dei suoi modi di essere e di fare – è un valore aggiunto per il tipo di televisione che si vuole fare. Ma presenta anche un interrogativo, legato alla sua assenza nell’ultima puntata, non per forza da collegare alla presunta lite con Giorgia Venturini di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi.

“C’entra forse Wanda Nara – si legge – che lascia Tikitaka per approdare al ‘Grande Fratello’? Potrebbe avere chiesto e ottenuto che il suo rivale (sul caso Icardi e non solo) sia anche lui messo momentaneamente in panchina, come suggerisce qualche pettegolo? Sospetto antipatico in effetti. Difficile pensare che Cassano sia stato epurato per una questione estetica, come sostiene qualcun altro (la postura sdraiata e le maglie francamente inguardabili di Cassano non possono essere un problema considerata la solida tradizione orgogliosamente trash di molti programmi Mediaset)”.