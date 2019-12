Cessione Genoa, due nuovi acquirenti pensano al club rossoblu

CESSIONE GENOA – Stagione da dimenticare fino al momento in casa Genoa, il club rossoblu occupa l’ultima posizione del campionato di Serie A e la situazione può essere considerata delicata in vista delle prossime partite. Nelle ultime ore è arrivato il ribaltone con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Davide Nicola, l’ex Crotone avrà il compito di raggiungere l’obiettivo salvezza, sono in arrivo anche rinforzi per provare a recuperare posizioni in classifica. Nel frattempo le ultime ore sono state calde anche sul fronte societario, notizie importanti sul futuro del club. Due nuovi acquirenti avrebbero pensato di acquistare il Genoa e le generalità restano per il momento assolutamente top-secret, uno dei due potenziali compratori arriverebbe dagli Stati Uniti, mentre l’altro sarebbe un gruppo italiano. Il presidente Preziosi sta valutando la cessione e come comunicato ormai da mesi vorrebbe cedere il club ma in mani sicure.