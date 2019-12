Cessione Milan, ulteriori scenari sulla trattativa: spuntano le cifre [DETTAGLI]

CESSIONE MILAN – Ancora sviluppi. Arrivano conferme ed ulteriori scenari in merito alla trattativa che vedrebbe il ricco Bernard Arnault interessato all’acquisto del Milan. E’ sempre Repubblica a fornirne i dettagli. Nella giornata di oggi, dalle pagine del noto quotidiano, sono emerse le cifre d’offerta del gruppo formulate alla società rossonera: 975 milioni. Tanto avrebbe offerto il miliardario francese di LVMH al fondo Elliott.

A questo punto si inizia a pensare che, al di là delle smentite, qualcosa di reale ci sia veramente in merito a questa trattativa. Da ricordare infatti che, dopo che – qualche settimana fa – uscì per la prima volta la notizia, la società rossonera si premurò subito di formulare un comunicato di smentita in merito a questo presunto interesse. Negli ultimi giorni, però, troppi sono gli scenari che emergono, e anche con una certa insistenza: dai calciatori che la nuova proprietà vorrebbe ‘regalare’ ai tifosi all’intermediario della trattativa che sarebbe stato individuato in Ariedo Braida. Adesso le cifre e l’attesa sulla risposta da parte di Elliott. Possibili sviluppi nei prossimi giorni.