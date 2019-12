Colpo di scena Mandzukic, la nuova squadra del calciatore della Juventus

La Juventus si prepara per la gara di Supercoppa contro la Lazio, l’intenzione dei bianconeri è quella di alzare un trofeo ma di fronte ci sarà una squadra insidiosissima, la squadra di Simone Inzaghi è la più in forma del campionato di Serie A ed al momento lotta incredibilmente anche per lo scudetto. Nel frattempo la dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la rosa per il mercato di gennaio, l’obiettivo è puntellare una squadra già fortissima. I bianconeri hanno intenzione di muoversi anche in uscita ed il calciatore più vicino alla cessione è Mario Mandzukic, la destinazione è a sorpresa. Sembrava infatti avvicinarsi la possibilità di rimanere in Italia, poi nuovi contatti con il Qatar ed accordo praticamente raggiunto, il croato si è deciso ad accettare la destinazione.