La confessione di Cristiano Ronaldo agli amici: “la Juventus rispetto al Real Madrid…”

Cristiano Ronaldo è un calciatore molto ‘competitivo’, vuole sempre vincere e non accetta la sconfitta. Le ultime delusioni sono difficili da digerire, l’ultima Champions League ma anche la finale di Supercoppa persa contro la Lazio, il calciatore portoghese si prepara per un 2020 da protagonista ma dalla Spagna circolano novità importanti su CR7. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Defensa Central’, Cristiano Ronaldo sarebbe molto arrabbiato e si sarebbe sfogato con gli amici, il calciatore considera la Juventus la migliore squadra in Italia ma la differenza rispetto alla precedenza esperienza con il Real Madrid rimane abissale. Tra i compagni di squadra Dybala è uno dei pochi ad essere considerato all’altezza, Cr7 rimpiange calciatori come Ramos, Marcelo, Modric, Kroos e Benzema. La notizia al momento non trova conferma in Italia ma le voci su un possibile addio continuano ad essere insistenti…