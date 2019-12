Consigli Fantacalcio, i portieri della 15ª giornata – Chi schierare e chi evitare: sì a Gollini, pericolo Strakosha

Consigli Fantacalcio – Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la tredicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati di fantacalcio sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri da schierare e quelli da evitare secondo l’analisi di CalcioWeb.

FANTACALCIO 15ª GIORNATA: I TRE PORTIERI DA SCHIERARE

Gollini – Il Verona segna col contagocce, specialmente fuori casa. L’Atalanta potrebbe uscire indenne e con la porta inviolata.

Donnarumma – Il Milan sembra aver ritrovato un po’ di fiducia. I rossoneri hanno subito solo 7 gol in trasferta, media di uno a partita. Contro il Bologna si può schierare il giovane portiere.

Audero – La terza scelta potrebbe essere un azzardo. Il portiere della Sampdoria affronta un Parma in emergenza, capace però di segnare due gol a Bologna. Per chi ama il rischio.

FANTACALCIO 15ª GIORNATA: I TRE PORTIERI DA EVITARE

Silvestri – Il portiere del Verona è tra i migliori della stagione. Ma la trasferta a Bergamo non promette nulla di buono.

Pau Lopez – La difesa della Roma non ha brutti numeri, ma sfidare il duo Lukaku-Lautaro non è semplice per nessuno in questo momento.

Strakosha – La Lazio concede qualcosina in difesa e avere di fronte Dybala e Cristiano Ronaldo, per quanto non sia in un grande momento, è sempre pericoloso.