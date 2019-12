Risultati Coppa Italia, il Genoa supera l’Ascoli: il tabellone

Coppa Italia – Si gioca il quarto turno della Coppa Italia. La competizione entra nel vivo. Ultime sfide prima dell’ingresso delle big. Ad aprire il turno una gara tra due squadre della serie cadetta: la Cremonese supera l’Empoli con un gol di Claiton. Per i grigio-rossi ci sarà la Lazio agli ottavi. Il Genoa rischia grosso ma supera il turno contro l’Ascoli, finisce 3-2. Alle 21 c’è Fiorentina-Cittadella. Domani in campo Sassuolo-Perugia, Spal-Lecce e Udinese-Bologna. Due le gare del giovedì. Alle 18 Parma-Frosinone, chiude Cagliari-Sampdoria, due squadre che si ritrovano dopo lo spettacolare posticipo della quattordicesima giornata di Serie A conclusosi sul 4-3 per i sardi. Il programma completo e gli accoppiamenti degli ottavi, che si giocheranno a fine gennaio.

3 dicembre

ore 15

Cremonese-Empoli 1-0 (Lazio)

ore 18

Genoa-Ascoli 3-2 (Torino)

ore 21

Fiorentina-Cittadella (Atalanta)

4 dicembre

ore 15

Sassuolo-Perugia (Napoli)

ore 18

Spal-Lecce (Milan)

ore 21

Udinese-Bologna (Juventus)

5 dicembre

ore 18

Parma-Frosinone (Roma)

ore 21

Cagliari-Sampdoria (Inter)