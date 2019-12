Coppa Italia, il Lecce rimane in Puglia e la Spal fa quello che vuole: la partita dura un tempo [FOTO]

Spal-Lecce dura un tempo. La ripresa è infatti un allenamento. In Coppa Italia, i ferraresi passeggiano sulla compagine di Liverani, probabilmente rimasta in Puglia. Un 5-1 che non ammette repliche quello dei ragazzi di Semplici, che in campionato stanno avendo qualche difficoltà.

Ma in Coppa è diverso e Paloschi e compagni lo fanno capire sin da subito, anche grazie alla complicità di un avversario assente. Così assente che lascia Igor arrivare in porta e concludere con una facilità disarmante. E’ il 18′. Poi il raddoppio di Paloschi e Murgia e Cionek a chiudere i conti tra la mezz’ora e la fine del primo tempo. Spal-Lecce è tutto qui. E’ già finita. Fosse stato per i giallorossi, probabilmente, la ripresa neanche l’avrebbero giocata. Ripresa che diventa, ovviamente, poco più che un allenamento. Imbula per il gol della bandiera, poi Floccari fa cinquina. Si chiude così. In alto la FOTOGALLERY della sfida.