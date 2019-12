Cosenza-Empoli 1-0, furiose proteste ospiti per un gol fantasma [FOTO]

Si sta giocando il turno di Santo Stefano valido per il campionato di Serie B, un turno molto importante e che sta portando indicazioni. Nel lunch match della giornata in campo Cosenza ed Empoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete siglata da Baez dopo appena 12 minuti. L’Empoli sta disputando una stagione veramente deludente, partita con ambizioni di promozione diretta adesso sta lottando per non retrocedere ma oggi può protestare. Nei minuti finali si è infatti verificato un episodio clamoroso, tiro di Ricci che si stampa sulla traversa, il pallone è nettamente dentro e non di poco ma l’arbitro ed il guardalinee non segnalano il gol. La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 ma l’Empoli può recriminare. In alto la foto con l’episodio.