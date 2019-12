Cristiano Ronaldo senza freni, il portoghese rivela: “Vorrei migliorare il mio inglese e mi piacerebbe…”

Cristiano Ronaldo non ha mai fatto mistero di voler giocare fino a tarda età, o almeno fino a che il fisico reggerà. Il campione portoghese, a margine della Dubai Sport Conference, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro, svelando importanti retroscena: “La cosa più importante, secondo me, è avere anche sempre tante motivazioni. Non devo più dimostrare nulla a nessuno tranne a me stesso e alla mia famiglia, devo devo godermi tutto ciò che ho raggiunto. Oggi nel calcio ci sono 40enni che fanno ancora la differenza, ma c’è una vita dopo il calcio. Cerco sempre di imparare. Voglio recuperare il tempo che ho perso per lo studio. Vincere una Champions in più o in meno non mi renderà più felice, anche se ovviamente voglio sempre vincerla. Mi preparo per il futuro, voglio cimentarmi in nuove cose: migliorare il mio inglese e magari fare un film a Hollywood… E per farlo devi uscire dalla tua zona di confort, imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e sfidare te stesso oltre a circondarti di persone intelligenti. Spero che il 2020 sia un anno eccellente, come lo sono stati questi ultimi. La verità è che non ho anni brutti, spero perciò che anche il prossimo anno sia un anno fantastico”.