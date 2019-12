De Rossi-Boca, che succede? La stoccata: “Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club…”

Quante cose cambiano in pochi mesi. Un anno fa Daniele De Rossi indossava la maglia della Roma, come faceva praticamente da sempre. Poi la rivoluzione. ‘Capitan futuro’ è costretto a separarsi dalla squadra della sua città e firma per il Boca Juniors, di cui l’ex compagno e amico Nicolas Burdisso è ds. Il centrocampista corona un sogno, quello di giocare in una piazza molto calorosa e accogliente.

Ma adesso che succede? E’ tutto cambiato, in pochissimo tempo. Le nuove elezioni hanno portato un altro presidente in carica, Jorge Ameal, con l’ex Riquelme direttore generale. Burdisso fuori. E, a questo punto, anche De Rossi rischia. Tutt’altro che scontata la sua permanenza, a confermarlo è lo stesso Ameal ai media argentini: “Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare… Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto”.