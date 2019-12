Disavventura Ansaldi, i ladri mettono casa in soqquadro: lui filma tutto e si sfoga [VIDEO]

Ancora un altro episodio negativo riguardante un calciatore di Serie A. Vittima dei ladri, questa volta, è l’esterno del Torino Ansaldi. Come da lui stesso filmato attraverso un video su Instagram, si può vedere casa sua completamente in soqquadro. Pochi secondi sono bastati per vedere in che condizioni i malviventi hanno reso il bagno e altre camere. Nonostante tutto, però, il giocatore granata ringrazia Dio perché in quel momento ha fatto sì che la sua famiglia fosse fuori casa (lui era in ritiro).

E così, a corredo del VIDEO postato, un lungo sfogo. Eccolo di seguito.

“Voglio approfittare della benedizione e della resa davanti a Dio, le persone che sono venute in casa mia per rubarmi tutto. Mi hanno portato un sacco di cose preziose, come borse, valigie, orologi, anelli, bracciali e più cose che avevano un valore per noi, non a causa del costo stesso, ma perché solo noi sappiamo quanto costa comprare tutto. Ma al di là del disgusto, voglio ringraziare Dio per aver mantenuto la mia famiglia, sapendo che non c’era nessuno in quel momento, per sapere che Egli è ancora in controllo di tutto. E questo mi porta pace. Ma ancora una volta voglio rinunciare a queste vite che hanno fatto questo, nelle tue mani Signore, in modo che tu possa perdonarle e che possano conoscerti ad un certo punto”.