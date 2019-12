Il Napoli ritrova il dolce sapore della vittoria, sbancata Sassuolo allo scadere: le pagelle

Il Napoli torna a vincere in campionato dopo cinque pareggi e tre sconfitte. Prima vittoria in azzurro per Gattuso, che esulta sbancando il Mapei Stadium di Sassuolo in rimonta con un’autorete al 94′ di Obiang.

I neroverdi fanno la partita nel primo tempo e colpiscono un Napoli spaesato alla mezzora di gioco con Traoré: cross di Locatelli sul secondo palo per la deviazione al volo del giovanissimo classe 2000 che sorprende Mario Rui e beffa Meret sotto le gambe. A inizio ripresa Muldur va vicino al raddoppio con una serpentina e la conclusione da due passi terminata fuori di un soffio, al 12′ però arriva il pareggio degli ospiti con una giocata di Allan: il brasiliano riceve un pallone al limite dell’area, aggira un ingenuo Peluso e trova l’angolino della porta difesa da Pegolo. Poi il Sassuolo colpisce la traversa con lo sfortunato Obiang. Nel finale è forcing partenopeo con gli azzurri che con Callejon trovano prima una traversa e poi il gol (annullato dal Var per fuorigioco millimetrico). Il Napoli colleziona occasioni fino al termine e all’ultima chance trova il gol-vittoria in mischia da calcio d’angolo: decisiva la deviazione di Obiang.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 6.5; Muldur 6.5, Marlon 6 (6′ st Romagna 6), Peluso 6, Kyriakopoulos 6; Obiang 5, Locatelli 6.5; Traore’ 7, Duncan 7 (19′ st Djuricic 6.5), Boga 6 (37′ st Magnanelli sv); Caputo 6. In panchina: Turati, Russo, Ferrari, Tripaldelli, Oddei, Rogerio, Raspadori, Bourabia, Mazzitelli. Allenatore: De Zerbi 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5, Luperto 5 (1′ st Hysaj 6), Mario Rui 5; Allan 6.5, Fabian Ruiz 5 (27′ Elmas 6.5), Zielinski 5.5; Callejon 6.5, Milik 6 (31′ st Mertens 6.5), Insigne 5.5. In panchina: Ospina, Daniele, Leandrinho, Llorente, Younes, Gaetano, Lozano. Allenatore: Gattuso 6.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 5.5.

MARCATORI: 29′ pt Traoré; 12′ st Allan, 49′ st Obiang (autorete).

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Mario Rui, Traoré, Locatelli, Elmas. Angoli: 11-7 per il Napoli. Recupero: 1′; 4′.