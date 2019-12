Serie B, nel posticipo nessuna emozione: reti bianche tra Entella e Spezia, la classifica

Entella e Spezia hanno affrontato il ritrovato derby in cadetteria (in sei stagioni cinque tornei in comune) con grande cautela. La classifica suggeriva di non rischiare oltre il necessario, Boscaglia e Italiano hanno capito che in una serie B così equilibrata basta un attimo di distrazione e si piomba nei guai.

Alla fine, l’istinto di conservazione prevale. In 90′, due soli sussulti: il liscio di Capradossi al 8′, che mette Manuel Di Luca solo di fronte a Scuffet (bravo il portiere); l’espulsione al 15′ di Erlic.

LA CLASSIFICA