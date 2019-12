Entrata omicida e ‘botte da orbi’! Il VIDEO shock di una partita di calcio in Argentina

In Argentina il calcio è una cosa passionale, carnale. Una partita si vive con enfasi dagli spalti ma anche in campo c’è una cattiveria, una grinta, che difficilmente si vede in altre parti del mondo. Nella finale di Liga de Luján hanno però esagerato. A pochi istanti dalla fine l’Unión de El Jagüel era comodamente in vantaggio per 4-1 sul SAT (Sindicato Argentino de Televisión). Un finale tranquillo se non fosse per il momento di follia di Lucas Torres, non nuovo a cose del genere. Nel 2016, infatti, il mediano argentino aggredì un arbitro e prese 24 giornate di squalifica. Questa volta, forse frustrato dal risultato, ha deciso di agire direttamente sugli avversari. Nel dettaglio, Torres si è gettato brutalmente con entrambi i piedi in avanti verso un calciatore del El Jagüel rischiando di rompergli una gamba. Un intervento che definire killer sarebbe poco. Subito i compagni del calciatore atterrato si sono avventati sull’autore del fallo e ne è scaturita una rissa incredibile, con tanto di calci e pugni. In basso il VIDEO dell’entrata incriminata.

Someone sent this to me thru Whatsapp. I don’t know where it is, I don’t know from when it is.

But this lunging tackle only has ONE explanation. The guy’s girlfriend cheated on him with the poor dude on the receiving end 🤷🏻‍♂️

Something along those lines… pic.twitter.com/21YnY5kjCP

— Nico Cantor (@Nicocantor1) December 18, 2019