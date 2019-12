Esonero Montella, l’ex tecnico della Fiorentina ne esce da signore: il messaggio sui social [FOTO]

“Ci sarebbero tantissime cose da dire ma preferisco guardare avanti e raccontare il mio stato d’animo, il mio dispiacere”. Inizia così il post di Vincenzo Montella, ormai ex allenatore della Fiorentina, su Instagram. Una lettera di congedo dal popolo viola ma anche d’amore nei confronti della città e del tifo. “Firenze e i fiorentini meritano qualcosa in più. Da tutti. Non c’è alcun dubbio. E sarà una piazza, una tifoseria, un popolo che resterà per sempre nel mio cuore. Sono stati commessi degli errori. Da me, dal mio staff, da chi scende in campo. Ma probabilmente non solo da noi”. “Avrei voluto una squadra di calciatori fatti, mista a giovani di talento. Ma l’indicazione era di puntare sui ‘nostri’ giovani e su calciatori esperti. E forse proprio alla luce di questo nessuno mi ha mai chiesto nulla, nessuno ha mai posto un obiettivo stagionale: né la proprietà, né i dirigenti”, ha aggiunto Montella. Poi i ringraziamenti ai calciatori e allo staff e gli auguri a Barone e Commisso. In basso il POST completo di Montella.