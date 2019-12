Everton, tifosi pazzi di Ancelotti: il coro per Carletto è già virale [VIDEO]

Effetto Carlo Ancelotti. Inizia con il botto la nuova avventura sulla panchina dell’Everton per l’ex tecnico del Napoli, oggi vittoria in trasferta in campionato e contro una squadra insidiosa come il Newcastle. Seconda vittoria consecutiva per Carletto che è finalmente tornato a sorridere dopo gli ultimi mesi veramente difficili in Italia. “Sono soddisfatto, abbiamo creato molto” ha commentato lo stesso Ancelotti. I tifosi dell’Everton sono già pazzi di lui: “Carlo fantastico, Carlo magnifico” hanno intonato i tifosi dell’Everton. Il video è stato ripreso direttamente dal club inglese ed in breve tempo ha fatto il giro del web, le immagini sono diventate sibito virali ed adesso a ‘mangiarsi’ le mani sono soprattutto i tifosi del Napoli. In basso ecco il video con il coro per Ancelotti.