Fiorentina, Commisso furioso: dopo Montella può saltare ‘un’altra testa’

Stagione sempre più deludente in casa Fiorentina, partita con ambizioni importanti dopo il cambio di proprietà la squadra non ha risposto bene sul campo e sono arrivate nell’ultimo periodo tante sconfitte che hanno compromesso il percorso in campionato e fatto sprofondare la squadra in classifica. Il presidente Commisso è furioso per il rendimento della squadra e per questo motivo ha deciso di esonerare l’allenatore Vincenzo Montella ed affidare la panchina a Beppe Iachini che adesso dovrà riportare tranquillità all’ambiente, l’esordio sarà in trasferta nella sfida sul campo del Bologna. Ma nelle ultime settimane un’altra figura è finita sul banco degli imputati, stiamo parlando del direttore sportivo Pradè, definito come uno dei responsabili di questo momento di difficoltà per due ragioni: quella di non aver costruito una squadra all’altezza e quella di aver aspettato troppo per l’esonero di Montella e conseguentemente di essersi fatto sfuggire Gattuso.