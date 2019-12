Shock in Francia, calciatore accusato di stupro: tutti i dettagli della vicenda

Baptiste Valette, portiere del Nancy, club militante in Ligue 2, è accusato di aver stuprato una giovane donna sabato sera dopo aver lasciato una discoteca. Lo rende noto il procuratore Francois Perain. Il giocatore è stato incriminato per “stupro di persona in stato di ubriachezza” ed è stato “posto sotto controllo giudiziario”. Valette “ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la denunciante” ma ha affermato che era “consenziente”, ha aggiunto il magistrato. In un comunicato il Nancy fa sapere di avere preso atto della vicenda che riguarda il proprio tesserato e aggiunge di “avere piena fiducia nel sistema giudiziario”.