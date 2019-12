Genoa shock, minacce ai giocatori e scritte contro Preziosi [DETTAGLI]

La Digos indaga sulle scritte comparse ieri sull’asfalto davanti a un cancello del centro sportivo ‘Signorini’ del Genoa, a Pegli. Scritte contro il presidente “Preziosi vattene“ ma soprattutto di minaccia verso i giocatori: “Attenti vi spacchiamo i denti“. Le scritte sono comparse dopo la sconfitta nel derby. A quanto si è appreso non ci sarebbero telecamere nelle zona. Non è escluso che il questore nei prossimi giorni decida di incrementare la vigilanza se gli episodi di contestazione dovessero ripetersi. Le scritte di minaccia sono state lasciate davanti all’ingresso secondario del centro sportivo. Le minacce non sono state lette dai giocatori poiché quell’ingresso, un tempo via d’accesso principale per raggiungere il campo, è al momento utilizzato solo dagli operai al lavoro per completare la ristrutturazione del centro sportivo.