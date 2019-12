Gol Dybala, ennesima fantastica perla della Joya contro la Sampdoria [VIDEO]

Gol Dybala – Reti brutte, l’argentino, non ne sa fare. Quest’anno, ritrovatosi con la cura Sarri, la Joya ha già deliziato le platee con grandissimi gol. E non ha intenzione di fermarsi. Anche al Ferraris, dove la Juve è avanti per 1-2, Dybala è andato a segno. Non un gol qualunque ma, appunto, un gol dei suoi: Alex Sandro lo serve cambiando campo, lui non ci pensa due volte e conclude al volo riuscendo ad incrociare sul palo lontano. Di seguito il VIDEO.