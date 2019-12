Iachini alla Fiorentina, l’indiscrezione arriva dai social [FOTO]

Non servono probabilmente indizi per una notizia di cui manca solo l’ufficialità. Ma un segnale in più può sempre fornire certezze ulteriori. Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, la Fiorentina è andata sin da subito dritta su Beppe Iachini. Commisso vuole raddrizzare una stagione che pensava di iniziare in modo diverso, ma che al giro di boa dice ben altro.

Come detto, per l’annuncio del nuovo tecnico si attende solo l’ufficialità della società, ma dai social network emergono dettagli significativi. Uno dei figli dell’allenatore, Kevin, poche ore fa ha infatti postato una foto del padre da calciatore con la maglia viola, accompagnandola con la scritta “FIRENZE!!!! 💜💜💜”. Pochi dubbi, a questo punto. Non resta che aspettare. In basso la foto.