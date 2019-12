Ibrahimovic chiama Pioli: il dialogo fa sognare i tifosi del Milan

“Gli ho parlato a telefono, è molto motivato e carico, contento. Si è informato sulla condizione della squadra e sui prossimi allenamenti, poi mi ha detto ‘mister stai tranquillo che sto bene’”. Sono le dichiarazioni di Stefano Pioli, in un’intervista esclusiva a Sky Sport, svela di aver già sentito Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è carico e ha intenzione di svoltare la stagione dei rossoneri. “Non vede l’ora di allenarsi con noi come io non vedo l’ora di allenarlo e averlo a disposizione”, aggiunge il tecnico rossonero. “Mi approccio al nuovo anno e al nuovo periodo di lavoro con grande fiducia”, prosegue. Sull’inserimento di Ibrahimovic nel Milan. ”Zlatan è un giocatore che sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni e saprà essere un punto di riferimento per la nostra fase offensiva”.