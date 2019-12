Ibrahimovic torna in Italia, ma c’è chi non lo vuole: “L’ospizio Milan non chiude mai” [GALLERY]

La notizia del giorno è il ritorno di Ibrahimovic al Milan. L’attaccante svedese torna in Italia a distanza di qualche stagione dopo l’esperienza americana, seguita a quelle francesi e inglesi. Regalo di Natale ai tifosi rossoneri, molto delusi dall’andamento negativo della propria squadre del cuore. Accordo tra le parti, si attende l’ufficialità.

Molto entusiasmo, chiaramente, da parte dei supporter del Diavolo, che ricordano con piacere le gesta dell’ex centravanti dei Los Angeles Galaxy ai tempi in cui gonfiava le reti avversarie in Serie A. Ha alzato trofei, col Milan, così come in precedenza con Juventus e Inter. Ma non sono solo rose e fiori. C’è anche chi, infatti, non è d’accordo con la scelta della dirigenza rossonera di puntare su Ibra. I motivi? L’età, in primis. Poi il fatto che, secondo tanti, non sia in grado di apportare quel cambio di passo necessario all’undici di Pioli. La voce dei tifosi, dunque, raccolta come sempre nelle reazioni social. Addetti ai lavori, utenti normali e pagine. Non solo rossonere ma anche, alcune, di altre fedi calcistiche. Siamo andati a raccogliere alcuni messaggi. In alto la FOTOGALLERY.