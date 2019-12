Impresa Atalanta in Champions League, tutta la gioia degli ‘eroi’ nerazzurri

“E’ un’impresa incredibile non ci sono parole. Una emozione unica, qualcosa che rimarrà nella storia del calcio e della società. Penso che ognuno di noi ricorderà per sempre questa notte”. Sono le dichiarazioni del ‘Papu’ Gomez dopo la grande vittoria per 3-0 dell’Atalanta in casa dello Shakhtar Donetsk, la squadra di Gasperini ha staccato il pass per gli ottavi di finale.. “Commozione? Veniamo tutti dal basso, nessuno è una figura straordinaria. Qui è tutto figlio del lavoro e del sacrificio. Sappiamo quanto abbiamo lottato per meritarci questo”, conclude il capitano dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo vissuto tanti giorni belli a Bergamo gia’ lo scorso anno, ma oggi e’ davvero bello perche’ alla prima volta in Champions riusciamo a superare il girone, ed era difficilissimo dopo quell’inizio”. Questo il commento di Timothy Castagne. “Aspettavo l’esito in occasione del gol, finalmente e’ andata bene col Var, ma ho avuto un po’ di paura. E’ una gioia incredibile – aggiunge l’esterno atalantino ai microfoni di Sky Sport – quando l’arbitro ha convalidato il gol ho visto tutti i compagni che si sono messi a correre verso di me”.

“E’ stata una partita incredibile, siamo tutti felicissimi e stanchissimi, pero’ e’ una grande gioia. E’ difficile descrivere l’emozione che si prova a passare il turno, specie per come si era messa. E’ una serata magica, abbiamo raggiunto qualcosa di spettacolare. Per Bergamo e’ una cosa unica, abbiamo fatto qualcosa di storico per questa societa'”. Grande partita del portiere Pierluigi Gollini. “Ci davano tutti per morti, ma ci siamo sempre detti tra di noi che l’obiettivo era provare a giocarci la qualificazione o al massimo andare in Europa League. A Manchester avevamo preso una bella batosta – confessa l’estremo difensore della Dea ai microfoni di Sky Sport – ma non ha messo in dubbio le nostre sicurezze di gruppo e dei singoli: sapevamo che ci poteva stare, non ci ha scomposto piu’ di tanto, ma ci ha costretto a fare qualcosa in piu’ per passare il turno”.

“Anche fino al terzo non ero tranquillo, è un grande risultato. Siamo contenti per l’Atalanta, per tutta Bergamo e per il Calcio italiano. C’era bisogno di conquistare credibilità a livello internazionale e l’abbiamo fatto contro una squadra forte”. Così Gianpiero Gasperini commenta ai microfoni di Sky Sport l’impresa dell’Atalanta. “Era complicato, ma alle volte il destino ti aiuta. Siamo cresciuti, questa competizione ci ha dato tante cose e le abbiamo messe in campo. Queste occasioni quando ti capitano devi saperle cogliere, l’abbiamo fatto nel migliore dei modi anche soffrendo“, aggiunge il tecnico nerazzurro. “E’ la vittoria di tutta la squadra e della città, c’è un legame forte e una spinta che ci è sempre di grande aiuto. Ora festeggiamo tantissimo, siamo un gruppo unico e molto allegro poi da dopodomani pensiamo al campionato”, ha concluso Gasperini.

“Non ho dubbi nel definire l’Atalanta orgoglio di Lombardia. Con un miracolo sportivo i bergamaschi scrivono una bellissima favola: stravincono in Ucraina e superano il turno di Champions League entrando di diritto nelle ‘grandi’ del calcio europeo. Complimenti ragazzi! Complimenti Gasperini e complimenti Percassi! E mi viene da dire che il bello deve ancora arrivare”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il successo dell’Atalanta.