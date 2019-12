Incredibile episodio durante una partita di calcio: gara sospesa, il motivo è assurdo [VIDEO]

Può accadere, a volte, che una partita di calcio venga sospesa. Diversi i motivi, tutti più o meno logici. Poi però accade che la gara debba essere interrotta per… l’invasione di campo di uno sciame di api. Può sembrare assurdo, ma è successo.

La partita in questione è una gara di Federation Cup, in Tanzania. Al minuto 53, un immenso sciame di api ha sorvolato lo stadio Uhuru di Dar-es-Salaam dove si affrontavano Young Africans e Iringa United, costringendo i giocatori a buttarsi a terra per evitare di farsi pungere. L’arbitro ha sospeso la gara per 10 minuti per permettere ai calciatori e agli stessi tifosi sugli spalti di trovare riparo fin quando lo sciame non si è allontanato. Solo un giocatore degli Young Aricans, Mtoni Sonso, ha chiesto assistenza per farsi medicare per una puntura prima di rientrare regolarmente in campo. La sua squadra, che era già in vantaggio di tre reti, ha poi segnato anche il quarto gol, chiudendo sul 4-0. In basso il VIDEO.