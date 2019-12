Incredibile in Ligue 1, i topi si mangiano i cavi elettrici: Nizza-Tolosa si gioca senza Var

Episodio incredibile in Ligue 1 ed esattamente nella partita tra Nizza e Tolosa. Il match non è stato mai in discussione, 3-0 il risultato finale ma l’intera partita si è giocata senza il Var ed il motivo è clamoroso. Il malfunzionamento della tecnologia è stata causato dai.. topi. Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino Le Figaro, un gruppo di ratti presenti nello stadio di Nizza, l‘Allianz Riviera, avrebbe rosicchiato i cavi rendendo inutilizzabile la tecnologia. Un caso curioso che però non ha condizionato l’andamento dell’incontro, la partita si è conclusa sul risultato di 3-0.