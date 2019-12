Infortunio Ansaldi, tegola per il Torino: periodo no per l’esterno granata [DETTAGLI]

Infortunio Ansaldi – Si sta giocando Torino-Spal, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Punteggio di 1-1 al termine del primo tempo, frutto delle reti di Rincon e Strefezza. Problemi per i granata. Al 44° si è fermato Cristian Ansaldi, esterno argentino. Al suo posto è entrato Laxalt. All’origine della sostituzione c’è un problema muscolare. Secondo quanto raccontato dallo stesso Ansaldi negli spogliatoi si è trattato di un infortunio alla coscia. Nelle prossime ore saranno rivalutate le sue condizioni. Periodo non fortunato per Ansaldi, vittima dei ladri nelle scorse ore.