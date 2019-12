Infortunio Baselli, si ferma il centrocampista del Torino: novità per il fantacalcio

Infortunio Baselli – Stop per il centrocampista del Torino Daniele Baselli, costretto a fermarsi per “un trauma distorsivo al ginocchio destro alla fine dell’allenamento di ieri”, si legge nella nota pubblicata sul sito della società granata. Baselli è stato sottoposto ad “accertamenti strumentali e consulto specialistico e si è dunque deciso di intraprendere un trattamento conservativo”. Finisce quindi in anticipo il 2019 del centrocampista granata che salterà la partita casalinga di sabato sera contro la Spal. Occhio dunque al fantacalcio. Baselli non sarà disponibile e resta poco più di un’ora per cambiare le formazioni.