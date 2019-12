Inter, fattore CL (non Champions League ma Conte-Lautaro) ma la strada è piena di insidie: i 3 aspetti che preoccupano il tecnico nerazzurro

Cresce l’attesa per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo due partite pronte a regalare spettacolo, si tratta di Inter-Roma e Lazio-Juventus. I nerazzurri sono reduci dal successo casalingo contro la Spal, i bianconeri dal clamoroso pareggio in casa contro il Sassuolo, pareggio che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di attuare il sorpasso ai danni della squadra di Maurizio Sarri. Il campionato è vivo proprio grazie all’Inter, il Napoli infatti sta faticando moltissimo e deve fare i conti con problemi extra-calcistici, senza parlare del Milan che sta lottando per la salvezza, infine le romane che stanno disputando un campionato comunque sorprendente ma sono distanti dalla vetta della classifica, il prossimo turno potrebbe però accorciare clamorosamente la classifica.

L’Inter ha grossi meriti fino a questa parte della stagione, principalmente la svolta è arrivato con l’arrivo in panchina di Antonio Conte, un top come pochi e che riesce a tirare fuori dalla squadra sempre il massimo, fino al momento il percorso in campionato è stato impressionante ed anche in Champions League ha ancora chance di raggiungere la qualificazione, un mezzo miracolo considerando la rosa a disposizione del tecnico formata da buoni calciatori ma inferiori rispetto alle altre big d’Europa e probabilmente anche in Italia con Napoli e Roma che forse sono più attrezzate. L’11 base è comunque di livello ma l’Inter non ha abbastanza rotazioni dalla panchina, in particolar modo in attacco sono costretti a giocare sempre gli stessi con Lautaro e Lukaku che non hanno rotazioni. Anche a centrocampo i tanti infortuni hanno complicato la vita al tecnico Conte. A nostro modo di vedere l’Inter non ha possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto, non c’è assolutamente paragone con la rosa della Juventus, nonostante qualche passo falso i bianconeri stanno disputando un campionato molto importante, alcuni punti sono stati persi per aver sottovalutato l’avversario, difficilmente capiterà ancora. Il mercato di gennaio può andare in aiuto dell’Inter ma non ci aspettiamo stravolgimenti.

Il calendario dell’Inter ed il fattore Martinez

L’Inter nelle prossime sfide sarà chiamato da un calendario molto difficile, tanti match ravvicinati che rischiano di allontanare la squadra dagli obiettivi. Si inizia venerdì dalla sfida contro la Roma, quattro giorni dopo il fondamentale match di Champions League contro il Barcellona. Poi la trasferta difficile contro la Fiorentina, la sfida in casa contro il Genoa, la trasferta contro il Napoli ed il match casalingo contro l’Atalanta, l’unico match agevole sembra quello contro il Genoa che comunque ha bisogno di punti per la salvezza. E’ vero che anche la Juventus sarà chiamata dalla sfida in trasferta contro l’ambiziosa Lazio ma in Champions League è già sicura del primo posto e poi incontrerà Udinese, Sampdoria e Cagliari, poi la trasferta contro la Roma, tre match sulla carta facili dunque e due difficili. La Juventus non solo ha le chance di tornare in vetta ma anche di allungare prima della pausa natalizia. L’Inter si trova in vetta anche grazie al fattore Lautaro Martinez, l’argentino è finalmente esploso e sta trascinando l’Inter con gol e prestazioni, con Lukaku si ‘sposa’ al meglio ed anche il rapporto personale tra i due sembra andare a gonfie vele. L’Inter dunque si sta aggrappando anche alle individualità, situazione diversa in casa Juventus con Cristiano Ronaldo che sta attraversando il periodo peggiore da quando è in Italia. Molto bene dunque l’Inter ma quanto durerà?