Inter, la scelta che fa discutere: tifosi furiosi. “Una vergogna, rappresentate lo stato mafioso” [GALLERY]

Una designazione che ha alzato un polverone. Luca Pairetto è stato scelto per arbitrare la gara Inter-Genoa di sabato pomeriggio e valevole per l’anticipo della 17ª giornata di Serie A. Il direttore di gara, figlio di Pierluigi (coinvolto nell’inchiesta Calciopoli), è anche fratello di Alberto, che lavora attualmente per la Juventus. Questa sorta di collegamento ai colori bianconeri ha mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri, che condannano fermamente la designazione: secondo tanti, si tratterebbe infatti di conflitto d’interesse.

Serve tuttavia precisare come, nei precedenti in cui quest’arbitro si è trovato di fronte l’Inter, il bilancio nerazzurro è stato quasi sempre positivo. Per i sostenitori della compagine di Conte, però, quest’anno è diverso in quanto la lotta scudetto tra le due squadre è accesa e quindi direttamente collegata. Come in questo caso, social presi d’assalto. La nostra redazione è andata a spulciare tra i messaggi più forti usciti fuori da Twitter. In alto la FOTOGALLERY.