Italiane di Coppa, la Champions League vi fa ricche: gli incassi sono da urlo! [DETTAGLI]

“Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi” cantava Betty Curtis. Beh, frase più azzeccata non poteva esistere per le italiane di Coppa. Tra Champions ed Europa League, le squadre del nostro paese hanno incassato fior di milioni, e siamo soltanto agli ottavi di finale.

L’analisi dettagliata proviene dalla Gazzetta dello Sport, che ha dedicato a questa situazione un’intera pagina, sottolineando come gli incassi siano aumentati e lo facciano di anno in anno. La Juve è ormai una Regina, il Napoli non è da meno. L’Atalanta, che queste cifre non le vede così spesso, ha addirittura guadagnato più dell’Inter. Si consolano le italiane di Europa League.

Ma andiamo con ordine. Come evidenziato dalla rosea, “la Juve può considerare nelle sue casse la ragguardevole somma di 86,2 milioni tra partecipazione (15,3), risultati (25,2), ranking storico (29,9) e market pool (15,8). Il Napoli l’anno scorso s’è messo in tasca 49,9 milioni ai quali aggiungere i 6,7 di Europa League (dov’era retrocesso dopo i gruppi), per un totale di 56,6 milioni. Quest’anno ADL ha già superato quella cifra: 65,1 milioni (record del club). Per l’Atalanta si può davvero parlare di un tesoro, anche in proporzione al bilancio societario. La storica conquista degli ottavi ha consegnato un virtuale assegno di 45,6 milioni al presidente Percassi. I nerazzurri di Gasp hanno fatto meglio di quelli di Conte in campo e, naturalmente, anche fuori: l’Inter ha guadagnato 44,8 milioni”.