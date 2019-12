Juventus, la bomba dalla Spagna: la rivelazione su Cristiano Ronaldo e Dybala, fissato il prezzo del portoghese

La Juventus sta disputando una stagione sicuramente importante ma nelle ultime partite il club bianconero ha raccolto veramente poco con un solo punto in due match, il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro la Lazio. Non sta di certo attraversando un buon momento l’attaccante Cristiano Ronaldo, il portoghese è andato comunque in rete nella partita contro i biancocelesti ma la prestazione non è stata entusiasmante, almeno non al suo livello. E nelle utime ore continuano a circolare voci sul futuro di CR7, novità comunque clamorose. La stampa spagnola rivela le confessioni dell’asso portoghese a un gruppo di amici di Madrid ovvero quelle di soffrire dell’attenzione mediatica rivolta a Dybala, Don Balon nello specifico scrive che Ronaldo sarebbe tentato da Psg e Manchester United, la Juventus ha già fissato il prezzo: 140 milioni di euro.