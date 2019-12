Juventus, Cristiano Ronaldo impazzisce in allenamento: il portoghese prende tutti a pallonate [VIDEO]

Non sta attraversando un buon momento la Juvetus, il club bianconero è reduce da due partite negative, prima il pareggio contro il Sassuolo poi la sconfitta contro la Lazio che ha permesso all’Inter di allungare in classifica, sono due i punti di vantaggio dei nerazzurri. La squadra di Sarri adesso si prepara per due sfide, la prima in Champions League contro il Leverkusen con i bianconeri già sicuri del primo posto poi la sfida contro l’Udinese con l’intenzione di tornare al successo in campionato. Momento non entusiasmante per Cristiano Ronaldo, il portoghese è andato in gol nell’ultimo match contro i biancocelesti ma la prestazione non è stata entusiasmante. Nel frattempo CR7 si è scatenato in allenamento, Ronaldo è letteralmente impazzito dopo un errore nel torello, il portoghese calcia via tutti i palloni. In basso ecco il video di Cristiano Ronaldo.