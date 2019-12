Juventus, la bomba dalla Spagna: Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos di nuovo insieme!

Il calciomercato non è ancora aperto, ma le voci continuano a rincorrersi da tutto il mondo. In particolare, la bomba delle ultime ore viene direttamente dalla Spagna e riguarda la Juventus. Si parla di un ricongiungimento di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo dopo gli anni vincenti al Real Madrid. In terra iberica si fanno sempre più insistenti i rumors dell’addio del difensore centrale ai Blancos. Ma la destinazione comune non è la Juventus come qualcuno potrebbe pensare, bensì il Paris Saint-Germain. Infatti, insieme alle voci di addio di Ramos ci sono quelle della partenza anticipata di Cristiano Ronaldo da Torino.

Il portoghese ha ancora due anni di contratto con i bianconeri, ma potrebbe salutare per diversi motivi. La sconfitta non piace a CR7, men che meno quando si tratta di una finale. La Supercoppa Italiana persa contro la Lazio non è andata giù al lusitano che già non aveva gradito l’uscita anticipata dalla Champions dello scorso anno. Il rapporto con Sarri non è idilliaco, anzi. Inoltre Ronaldo vuole dimostrare di poter ancora fare la differenza, cosa che in Italia gli è riuscita a tratti. Il nostro campionato è molto più tattico, più difficile di altri. Motivo per cui Ronaldo non ha segnato caterve di gol. Anche in Champions il suo rendimento è diminuito notevolmente. Il Psg, squadra che da anni cerca di essere competitiva in Europa, potrebbe rappresentare la giusta occasione. E la presenza di un vecchio amico come Sergio Ramos potrebbe essere lo stimolo in più per convincere anche Ronaldo a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Il Psg tenta il doppio colpo, che potrebbe davvero aggiungere quel quid che manca per alzare la Champions.