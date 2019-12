Juventus, Cristiano Ronaldo allo scoperto: CR7 svela i motivi del periodo di ‘crisi’

Forse chiamarla crisi è esagerato, ma di certo Cristiano Ronaldo ha passato un periodo non proprio in linea con i suoi standard, di norma sempre molto alti e continui. Il momento no è ormai alle spalle, come dimostra il fatto che nelle ultime gare è andato sempre a segno portando punti importanti ai bianconeri, ma non si può dimenticare la sfuriata con Sarri dopo la sostituzione in Juve-Milan ed una serie di partite sottotono.

E’ stato lo stesso attaccante, nel post gara di Sampdoria-Juventus (in cui è risultato decisivo con un gol ai limiti delle leggi della fisica), a spiegare il perché di quel periodo così così, da ricondurre semplicemente ad una questione fisica: “Ho avuto un problema al ginocchio che mi ha condizionato per un mese, ma ora sto molto bene”, ha detto.