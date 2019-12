Juventus, Graziani senza mezze misure: il suo giudizio sui bianconeri non passa inosservato

La Juve ha perso partita e Super Coppa. Ad avere la meglio è la ‘bestia nera’, quest’anno, dei bianconeri: la Lazio di Simone Inzaghi. 3-1 di Lulic e compagni, come in campionato qualche giorno fa. A parlare delle due squadre e delle differenze attuali, a “Radio Anch’io Sport” su Radio Uno, è Ciccio Graziani.

Parole d’elogio ai biancocelesti, senza mezze misure invece il giudizio sui bianconeri: “La Lazio è un’orchestra perfetta dove tutti suonano il proprio spartito nella maniera migliore. E’ una squadra molto compatta, che è stata brava nel palleggio, nel mettere in difficoltà la Juventus con grandissime ripartenze. La Juve è stata annichilita: fa un po’ di possesso che non porta a niente di buono e fa male la fase offensiva. Non è la Juventus vera, così non vince nemmeno il campionato”.