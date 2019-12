Juventus, l’annuncio in diretta tv è clamoroso: “bianconeri in corsa per un grande ritorno”

Nonostante la sconfitta contro la Lazio, la stagione della Juventus continua ad essere molto importante. In Champions League la squadra di Maurizio Sarri ha disputato un fase a gironi di altissimo livello che ha permesso un sorteggio agevole, i bianconeri affroteranno infatti il Lione in una sfida che non dovrebbe regalare sorprese. In campionato la Juventus ha vinto sul campo della Sampdoria grazie alle prodezze di Cristiano Ronaldo e Dybala, in attesa della partita dell’Inter la Juventus allunga in classifica. Nel frattempo si avvicina sempre di più il mercato di gennaio, la dirigenza bianconera è comunque attenta per puntellare la squadra, si cerca sopratutto un centrocampista. Bomba in diretta tv nelle ultime ore, la Juventus avrebbe infatti contattato Arturo Vidal per il ritorno in bianconero. Il cileno è praticamente in rottura con il Barcellona, si sente ancora protagonista e vuole giocare con continuità. Il calciatore è nel mirino anche dell’Inter ma la concorrenza dei bianconeri rischia di complicare la vita ai nerazzurri. Vidal sarebbe infatti contentissimo di tornare alla Juventus e risolverebbe più di qualche problema a Maurizio Sarri che ha bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche considerenzo il momento difficile sia dal punto di vista fisico che tecnico di alcuni calciatori.