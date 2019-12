Juventus, Massimo Mauro: “Credo che Bernardeschi possa diventare un buon terzino sinistro”

Un consiglio. Strano, particolare, ma curioso. L’ex calciatore e noto opinionista Massimo Mauro è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare di Juventus dopo la sconfitta in Super Coppa Italiana contro la Lazio. I passaggi dell’intervista riguardano un suo giudizio sui bianconeri, su cosa va e cosa non va.

E poi il consiglio, appunto. “Quale sarebbe la Juve migliore?“, la domanda. Massimo Mauro risponde così. “Quella con Bonucci e De Ligt. Oppure Chiellini, quando tornerà. A destra Cuadrado, a sinistra… è un problema. Ogni volta ci si chiede perché De Sciglio sia ancora titolare, come se avesse il diritto di giocare, però se tutti gli allenatori lo scelgono evidentemente ci sarà un motivo. Il fatto è che in campo spesso non si capisce. Alex Sandro non mi sembra granché, in questo periodo. Non è una critica a Sarri ma io avrei puntato su Bernardeschi, con una operazione alla Zambrotta: credo possa diventare un grande terzino sinistro, dovrebbe crederci anche lui”.