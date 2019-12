Ravanelli punzecchia il tridente della Juventus: “Ronaldo, Dybala e Higuain? Nessuno sarà mai come…”

Nelle ultime settimane sta facendo discutere il tridente della Juventus: Ronaldo-Dybala-Higuain. Sarri forse ha cambiato le sue iniziali scelte e lo sta proponendo con continuità. Il Corriere della Sera ha chiesto un parere a riguardo all’ex attaccante dei bianconeri Fabrizio Ravanelli: “Ronaldo, Dybala e Higuain? Nessuno sarà mai come me, Baggio e Vialli. Il nostro tridente era inimitabile, per il lavoro che veniva fatto. Non lo è quello del Liverpool, Salah-Firmino-Mané, né quello della Juve. Possono solo avvicinarsi, poi ogni tridente ha le sue caratteristiche e i suoi punti di forza”.

Sulla possibilità che il Dygualdo, come è stato ribattezzato il tridente juventino, venga riproposto Ravanelli è cauto: “Credo vada bene solo in alcune partite. Anche se Dybala è un altro rispetto all’anno scorso, Higuain è un sagittario orgoglioso che vuole dimostrare sempre qualcosa e Ronaldo non ha bisogno di altre parole, specie dopo il gol di Genova. A centrocampo però non vedo la qualità necessaria per supportarli”.