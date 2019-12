Juventus, la reazione di Lapo Elkann è durissima: “Vergognati” [FOTO]

Giorni fa ha rischiato la vita in seguito ad un incidente. Ma il suo amore verso la Juventus è rimasto intatto. Come ogni tifoso, dunque, anche Lapo Elkann è rimasto deluso per la sconfitta in Super Coppa Italiana dei bianconeri contro la Lazio. Il secondo 3-1 dei biancocelesti inferto ai ragazzi di Sarri nel giro di dieci giorni è valso a Lulic e compagni il primo trofeo stagionale e l’ultimo del 2019.

E così, come sopracitato, Lapo Elkann si è sfogato al termine del match. Lo ha fatto tramite i social network, attraverso un tweet dai toni forti, duri e decisi. “Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio. #SupercoppaItaliana #JuveLazio”, recita il post di Lapo Elkann. In basso la foto.