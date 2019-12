Juventus, è rivoluzione! Come cambia l’11 con i prossimi super colpi, è una squadra da sogno [GRAFICA]

Vincere. Ancora, nonostante anni di successi. E’ ormai monopolio Juventus in Italia, ma i bianconeri vogliono conquistare quella coppa diventata ormai un’ossessione. Come? Intervenendo ancora una volta in maniera massiccia sul mercato.

Al di là delle due sconfitte recenti contro la Lazio, della difesa vulnerabile e dell’atteggiamento di Sarri che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso bianconero, il vero problema della Vecchia Signora sembra essere in mediana. Gran parte degli attuali centrocampisti, infatti, non ha il passo per compiere al meglio le due fasi: coprire bene la difesa e supportare l’attacco. Quest’ultimo, a sua volta, pare non possa fare a meno dell’utilizzo di tre attaccanti puri per creare pericolosità. Attaccanti puri, però, a cui bisogna chiedere di aiutare il resto della squadra in fase di non possesso.

Sarri ha sin da subito ribadito di non poter ripetere quanto fatto vedere a Napoli, soprattutto per le diverse caratteristiche dei suoi uomini. Ma un allenatore che fa del pressing alto uno dei suoi punti di forza, deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Se la società saprà regalargli le pedine giuste, la Champions potrebbe diventare da obiettivo concreto a realtà.

Basterebbero tre interventi (ma che interventi!). Due a centrocampo e uno davanti. Un riepilogo completo sugli obiettivi lo abbiamo dato in altra pagina, qui ci fermiamo ai potenziali colpi nell’immediato che cambierebbero faccia alla Juve in maniera determinante: Pogba, Paredes ed Haaland. I due centrocampisti, al fianco di Pjanic, riuscirebbero – per passo, gamba e grandi doti tecniche – a compiere ottimamente le due fasi. Il giovanissimo attaccante del Salisburgo, invece, si potrebbe facilmente intercambiare coi “tre tenori”. In alto la FOTOGALLERY col nuovo 11 da sogno della Juve.